(Görüntülü Haber) Turistlere bungee jumping eğlencesi

Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), () - ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde yerli ve yabancı adrenalin tutkunları için bungee jumping yaptırılıyor. Özel vinç ve seleyle 52 metre yüksekliğe çıkarılan tatilciler, ayaklarına bağladıkları özel halatla kendilerini boşluğa bırakıp büyük bir heyecan yaşıyor. Kaş ile Muğla'nın Seydikemer İlçesi arasındaki Saklıkent bölgesine tatil için gelen adrenalin tutkunu turistler, bungee jumpingi tercih ediyor. Özel bir vinç yardımıyla yaklaşık 52 metre yükseklikten yapılan atlayışlar heyecan arayanlardan yoğun ilgi görüyor. Bu aktiviteye katılacaklara önce brifing veriliyor ve aktivite kabul beyanı imzalatılıyor. Ardından özel ekipman giydirilen kişi dev vincin ucundaki sepete bindiriliyor. Profesyonel bir rehberle birlikte vinç 52 metre yükseğe çıkarılıyor. Burada rehberin bilgi verdiği kişi aşağıdan gelecek düdük sesiyle atlayışını yapıyor. ATLAYIŞ BEDELİ 275 TL Beli ve ayakları özel halatla bağlı olan kişi yaklaşık 45 metreden aşağı düşüyor. Elastik özelliğe sahip halatla birkaç kez havada sallanan kişi çığlıklar atarken, elinde tuttuğu aksiyon kamerasıyla da bu anları kaydediyor. Daha sonra yere indirilen kişi yerdeki görevliler tarafından bir yatağa alınarak halatlardan ayrılıyor. Yaklaşık 5 dakika süren atlayış için kişi başı 275 lira ödemek gerekiyor. Vinçle yukarı çıkan kişi kendi isteğiyle atlıyor. İsteyen atlamaktan vazgeçebiliyor, ancak ücreti iade edilmiyor. Atlayış yapanlardan Kaan Kömürcü, "Harika bir etkinlikti. Çok eğlenceli, adrenalin dolu. İlk başta zor olsa da kesinlikle herkes denemeli" dedi. Mehmet Akif Gürbüz ise, "Bungee jumpingi herkese öneriyorum. Herkesin çok eğleneceğine inanıyorum. Hayatta üçüncü gözünüzün açılacağına inanıyorum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu. Selda Yağrıncalı da, "bungee jumping çok heyecanlı ve çok güzeldi. Herkesin bu heyecanı yaşaması gerekir. Türkiye'de sadece Fethiye ve Alanya'da var. Herkese öneriyorum" diyerek duygularını dile getirdi. Rehber Bülent Demirktan da şöyle dedi: "Burada bir anlamda insanların dertlerini unutturduğumuzun yanında onlara verdiğimiz bir vadimiz var. Yüzde 100 adrenalin etkisini yaşatmak üzere burada bu işi yapıyoruz."