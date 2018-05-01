Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar. Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi.
(Görüntülü Haber) Turistler kazancı yokuşundaki otellerine valizleriyle yürüdüler
Gülseli KENARLI - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi, valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'nde yürüyerek gelen turistler, Kazancı...
01 Mayıs 2018 Salı 08:38
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