(Görüntülü Haber) Turistik denizaltı, ilk dalışını gerçekleştirdi 2

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 1 Nisan günü resmi açılışı yapılacak turistik denizaltı 'Nemo Primero', Vali Münir Karaloğlu'nun da katılımıyla tanıtım dalışı gerçekleştirdi. Denizaltı, Sıçan Adası yakınında 20 metreye dalış yaptı. Antalya'da turistik sualtı dalışları yapmak için modernizasyonu yapılan turistik denizaltı, ilk dalışını gerçekleştirdi. Vali Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu, kızları Elif Meva ve Meral Su'nun katıldığı dalış, 2 saat sürdü. Dalış sırasında Türkiye'nin ünlü sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan, fotoğraflar çekti. Antalya- Kemer karayolu üzerinde bulunan balıkçı barınağından denize açılan 46 kişi kapasiteli 'Nemo Primero'nun dalışına, Antalya Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Önder Göksel, Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu ile gazeteciler de katıldı. 'Nemo Primero'nun Finlandiya'dan satın aldığını, modernizasyonunun ise İspanya'da yapıldığını belirten Sub Marine Turkey Şirketi Genel Müdürü Yunus Emre Yavuzyiğit, dalış sırasında Vali Karaloğlu ve ailesine denizaltı hakkında bilgi verdi. Turistik denizaltının maksimum 110 metreye kadar dalış yapabildiğini anlatan Yavuzyuğit, "Denizaltımız her türlü su altı ve su üstü emniyet testlerinden geçmiştir. Dünyada hali hazırda 7 ülkede yapılan aktivitedir. Denizaltımızın modernizasyonu 1 yıl sürdü ve 4.5 ile 5 milyon Euro arasında bir maliyetle yapıldı. Özellikle bölge turizmimize artılar katacağını ve canlandıracağını hedefliyoruz. Şirketimiz bünyesinde ikinci bir denizaltının yapımı devam ediyor. Yüzde 80'i tamamlandı. İkinci denizaltımızı 2018 yılında faaliyete geçirmeyi ve Ege'de denize indirmeyi düşünüyoruz. Sezon içinde 70 bin yerli ve yabancı turisti sualtını keşfe çıkarmayı hedefliyoruz. Dalış ücreti ise 200 TL civarı olacak ve 1 saat 15 dakika sürecek" dedi. TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR ÇALIŞMA Dalış sırasında sualtını ilgiyle inceleyen Vali Karaloğlu, eşi ve kızları ile birlikte deniz yaşamı hakkında bilgi aldı. Sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan'ın kamerasına poz veren Karaloğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vali Karaloğlu, "Antalya'da hep konuştuğumuz bir konu var, o da turizmin çeşitlendirilmesi. Sadece resort turizmi, deniz, kum, güneş turizminden ibaret olmayan turizme doğru Antalya'yı taşımak istiyoruz diyor ve çalışmalar yapıyoruz. Alternatif turizme yoğunlaşalım diye bir gayretimiz var. Alternatif turizm konusunda gayreti olan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. 2017 sezonu 2016'dan çok daha iyi olacak diye temenni ediyoruz. Gerek Rusya'dan, gerekse Ukrayna'dan gelen verilen memnun edici durumda. 2017 'nin hem iç hem de dış turizmde 2016 yılına göre çok çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" dedi. DONANMA EMEKLİSİ KAPTANLAR KULLANIYOR Müfredat gereğince turistik denizaltıyı Türk Donanması'ndan emekli astsubaylar kullanıyor. Deniz Kuvvetleri'nden emekli Aycan Zağra ile Ahmet Mertcan, denizaltının kaptanlığını üstleniyor. 17 yılını suyun altında geçirdiğini söyleyen Ahmet Mertcan, "Savaş denizaltısı ile turistik denizaltı arasındaki fark ise biri penceresiz, diğeri pencereli. Yıllarca sualtının güzelliklerini görmeden dalış yaptık. Şimdi ise biz de pencerelerden bakarak bu güzellikleri görüyoruz" dedi. Denizaltının diğer kaptanı Aycan Zağra ise turistik denizaltıda dalış öncesi ve sonrası birtakım sistem kontrollerinin her defasında yapılması gerektiğini söyledi. VALİ DALGIÇLARI SELAMLADI Dalış sırasında denizaltının reklamlarında kullanılması planlanan fotoğraf ve videoları sualtı fotoğrafçısı Tahsin Ceylan ve ekibi çekti. Çekim sonrası Ceylan'ın yardımcıları, üzerinde 'Türk turizminin geleceği için El Ele' yazılı pankart açtı. Pankart açan balıkadamları denizcilerin su altı iletişiminde kullandığı 'ok' anlamına gelen el işareti ile selamlayan Vali Münir Karaloğlu aynı zamanda 'Rabia' işareti yaparak da selam verdi. 18 metre boyunda, 4 metre enindeki denizaltı elektrikle çalışıyor. 106 ton ağırlığında olan denizaltı, su altında 10 saat seyredebiliyor. 22 adet 80 santimetre çapında gözlem camının bulunduğu denizaltının içinde su altını daha rahat izleyebilmek için mini koltuklar bulunuyor. 2 mürettebat ile dalış yapan turistik denizaltı, 20 metre deniz dibine oturarak sualtını gözlemleme imkanı sunuyor.