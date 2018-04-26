(Görüntülü Haber)  Turhan İçli : Engellileri Meclis'e taşımak durumundayız

TÜRKİYE Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, "Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu? İddiaya göre ediliyor. Artık sloganımız 'Engelliler Meclise' olacak. Artık engellileri Meclise taşımak durumundayız" dedi.Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kemer'de bir otelde düzenlendi. Toplantıya TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Başkan Yardımcısı Turan Hançerli, Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ve 61 şube başkanı katıldı. Toplantıda, engellilerin Türkiye'deki sorunları, bu sorunlara çözüm arayışları, TBMM'de söz sahibi olma gibi konular tartışıldı.TSD Genel Başkanı Şükrü Boyraz, derneğin 1960 yılından beri engelli hakları konusunda mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu söyledi. Toplantıda, bugüne kadar gelen hükümetlerin ve yerel idarelerin engelliler için neler yaptığını tartışacaklarını aktaran Boyraz, "Genel ve yerel anlamda bütün sorunlarımızı her zaman rapor halinde TBMM'ye sunuyoruz" dedi.TBMM'deki siyasi parti temsilcilerinden bazı istekleri olduğunu anlatan Boyraz, "Biz sadece eşit yaşamak istiyoruz. Sosyal alanda, ulaşımda, eğitimde eşit yaşamak istiyoruz. Evlerimizde mahpus hayatı yaşamadan ve ailelerimizin gönüllü gardiyanlar olmaması için mücadele edeceğiz. Bugüne kadar aldığımız haklar yeterli olmadı. 5378 sayılı yasa aslında yeterli ama, uygulamada yetersiz. 1976 yılında çıkarılan 2022 sayılı sosyal devlet yardımı (sakatlık maaşı) 2013'te iptal edildi. Engelliler perişan edildi. Bunların ve rapor yönetmeliğinin düzene girebilmesi için mücadele edeceğiz" diye konuştu.Türkiye Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli ise "Türkiye'de engelliler TBMM'de temsil ediliyor mu? İddiaya göre ediliyor. 600 milletvekili içerisinde nüfusa oranla bakıldığında en az 60'ının engelli olması lazım. Vazgeçtik bunlardan, her partiden 3- 4 engelli olsa gerçek anlamda engelliler temsil edilir. Artık sloganımız 'Engelliler Meclise' olacak. Artık engellileri Meclise taşımak durumundayız" şeklinde konuştu.