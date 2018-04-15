Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
İTO başkanlığına Şekib Avdagiç seçildi
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini yakaladı
Rusya: Suriye 103 füzeden 71’ini...

(Görüntülü Haber) Turhal'da park ve bahçelere 350 bin çiçek dikildi

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından refüj ve parkalara 200 bini lale, 350 bin çiçek dikildi. Turhal Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçenin muhtelif yerlerine 200 bini lale 350 bin çiçek dikildi. Belediye ekiplerinin park,...

TOKAT'ın Turhal ilçesinde belediye tarafından refüj ve parkalara 200 bini lale, 350 bin çiçek dikildi. Turhal Belediyesi, baharın gelmesiyle birlikte ilçenin muhtelif yerlerine 200 bini lale 350 bin çiçek dikildi. Belediye ekiplerinin park, bahçe, yol kenarları, refüj ve döner kavşaklara diktikleri lalel ve çiçekler, şehre değişik bir atmosfer kattı. Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, çiçek ve bitkilendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Bahar geldi, dolayısıyla bütün, kavşak, refüj ve yeşil alanlarda çiçeklendirme çalışması yaptık. İlk etapta 200 bin adet lale, 150 bin adet farklı çeşitlerde çiçek ve 5 bin adet ise ağaç dikimiyle şehrimizin muhtelif yerlerini adeta çiçek bahçesine çevirdik. İlçemizin nüfusu şu an 80 bin. Nüfusumuzun 4 katı çiçek ekimi ve bitkilendirme çalışması yaptık. Dikilen lalelerin 60 bin tanesini öğrencilerimiz dikti. Göreve geldiğimiz günden beri orta refüjlerde, kavşaklarda, okul bahçelerinde, meydanlarda, caddelerimizde farklı farklı ağaç çeşitleri ve çiçekler dikerek ilçemize yeni bir çehre kazandırdık" dedi. Başkan Bekler, ayrıca vatandaşların parklardan lale koparmamalarını sityerek lale temin etmek isteyenlerin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden alabileceklerini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314