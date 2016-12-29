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(Görüntülü Haber) Turgutlu beyaza büründü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),() MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde dünden (çarşamba) beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Dağlık kesimlerdeki mahallelerde ilk ve orta dereceli...

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa),() MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde dünden (çarşamba) beri etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde 1 metreyi aşan kar kalınlığına yol açtı. Dağlık kesimlerdeki mahallelerde ilk ve orta dereceli okullar, 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Turgutlu'nun dağ mahallerinde yollarda kalan vatandaşları ve araçları kurtarmak için aralıksız çalışıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinatörü İbrahim Kutar, "Ekiplerimiz bir yandan yol açıyor, ardından açılan yollar tekrar karlarla kaplanıyor dedi. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına rağmen bazı vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı. kardan adam yapan vatandaşlar, kartopu oynadı. Bugün tatil edilen dağlık kesimdeki mahallelerden Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Karaköy, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Güney, Dağyeniköy'de 30 Aralık cuma günü okullar yine tatil edildi. Turgutlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir- Ankara Karayolu üzerinde sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarmaya başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise, yüksek kesimlerdeki mahallerde yol açma çalışmaları yapıyor. Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, "Kent içi ve yüksek yerlerdeki mahallerde süren çalışmalar 24 saat devamlı kontrol ediliyor. Kar yağışı nedeniyle dağlık alanlardaki okullardaki tatil bir gün daha uzatıldı. Dar gelirli vatandaşlarımız ve Suriyeli konuklarımız için kar yağışı öncesi kömür ve gıda dağıtımı önlemlerini aldık "dedi. Öte yandan; kar yoğunluğu nedeniyle onlarca çam ağacı ya devrildi ya da dalları koptu.

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