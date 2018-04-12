Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), ()Antalya'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Serik'te tüp bayii işleten Bekir Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kampanya başlattı. Aldığınız her tüpün 5 lirası sizin adınıza Mehmetçik Vakfı'na gönderilecektir sloganıyla yürüttüğü kampanyada 3 bin 150 lira toplayan Bekir Özdemir, bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bekir Özdemir, mart ayı başında başlattıkları kampanyayla evlerde kullanılan 12 kilogramlık tüpleri indirimli fiyattan sattıklarını ve her tüpün 5 lirasını müşteriler adına Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi. Bir ayda satılan 630 tüpe karşılık biriken 3 bin 150 lirayı, Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdığını belirten Özdemir, haziran ayı sonuna kadar kampanyanın süreceğine dikkati çekti.
(Görüntülü Haber) Tüp bayiinden Mehmetçiğe destek
Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), ()Antalya'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Serik'te...
12 Nisan 2018 Perşembe 13:08
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