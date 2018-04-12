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(Görüntülü Haber) Tüp bayiinden Mehmetçiğe destek

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), ()Antalya'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Serik'te...

Namık Kemal KILINÇ SERİK(Antalya), ()Antalya'nın Serik ilçesinde tüp bayii işletmecisi Bekir Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla başlattığı kampanya kapsamında topladığı 3 bin 150 TL'yi Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Serik'te tüp bayii işleten Bekir Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla kampanya başlattı. Aldığınız her tüpün 5 lirası sizin adınıza Mehmetçik Vakfı'na gönderilecektir sloganıyla yürüttüğü kampanyada 3 bin 150 lira toplayan Bekir Özdemir, bu parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Bekir Özdemir, mart ayı başında başlattıkları kampanyayla evlerde kullanılan 12 kilogramlık tüpleri indirimli fiyattan sattıklarını ve her tüpün 5 lirasını müşteriler adına Mehmetçik Vakfı'na bağışladıklarını söyledi. Bir ayda satılan 630 tüpe karşılık biriken 3 bin 150 lirayı, Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdığını belirten Özdemir, haziran ayı sonuna kadar kampanyanın süreceğine dikkati çekti.

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