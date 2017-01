(Görüntülü Haber) Tunceli Valisi Kaymak: Olaya siyaseten değil, hizmet olarak bakıyoruz

Ferit DEMİR/TUNCELİ, ( TUNCELİ Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Olgun Öner ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Vali Osman Kaymak, belediye hizmetleri ve yöntemi ile ilgili asla siyasi düşünmediklerini belirterek, tamamen halka hizmet anlayışı içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Tunceli Valisi Osman Kaynak, Belediye Başkanlığına kayyum olarak atanan Olgun Öner, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir toplantı yaptı. Kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, 2016 yılında yaptıkları çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verirken, Vali Kaymak, her kurumun bütün imkanlarını halk için seferber etmesini istedi. Vali Osman Kaymak, bu toplantının amacının asla siyasi olmadığını savunarak, "Bu toplantı bir siyasi toplantı değil. Tunceli'de yaşanan süreci hepimiz biliyoruz. Belediye yönetimine değişiklik olma durumu hasıl oldu. Bunun gerekçelerini burada konuşacak değiliz, hepiniz biliyorsunuz. Şu an için burada belediyenin yapması gereken hizmetler nelerdir' Neler yapılmalıdır, neler yapılıyor' Belediyenin imkan ve kapasitesi nedir? Belediye bu işleri yaparken, diğer kurumlarla ilişkileri ve hükümetimizin ne tür destekleri olmalıdır, beklentiler nelerdir' Neler olmalıdır' Tabiri caizse bir yol haritası çıkarmak için bu toplantıyı düzenliyoruz" dedi. Vali Kaymak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Amacımız hizmet etmek. Belediyeyi daha halkına yakın, halkının daha çok hizmet eden ve sorunlarını çözen, Tunceli'yi gerçekten dışarıda bilindiği gibi terör kenti değilde yaşanılabilir bir kent haline getirmek. Tunceli'nin güzellikleri çok fazla ama maalesef bu güzellikler hakkıyla yaşanmıyor. Bundan Tunceli halkı da yararlanamıyor. Dışarıda ki insanlarda gelip bundan yararlanamıyor. Ama inşallah bütün kurumlarımızla, belediyemizle ve belediyemizin imkanlarını artırarak, yani belediyenin şu an bütçesi 20-30 milyon lira ise bunu daha da üzerinde belki 50, 100 veya 200 milyon liralık bir çalışma yapacağız ve bunu sadece belediye bütçesine de bağlı görmeyin. Diğer kurumların^da hepsini seferber edeceğiz. Hükümetimizin bize söylediği öneri hazırlayın, proje hazırlayın ki o yönüyle Tunceli'de çözüm bekleyen sorunlar çözülsün. Bana göre bu Tunceli için bir fırsattır, olaya siyasetten bakmıyoruz. Olaya hizmet açısından bakıyoruz. Ümit ederim bu süreç Tunceli için, Tunceli halkı için gerçekten bir hizmet yarışının olduğu, Tunceli'nin yeni hizmetlerle tanıştığı bir sürece dönüşür." Belediye Başkan Vekili Olgun Öner ise, 2016 yılında yapılan hizmetleri anlattıktan sonra, tamamen halkın huzuru ve rahatı için çalıştıklarını belirterek, "Biz göreve geldiğimizde halktan kopuk olan belediye yönetimini halkla bütünleştirmek için çalıştık. Büyük mesafe aldık, pahalı olan su fiyatlarını düşürdük, makine parkını genişletmek için çalışıyoruz ve her türlü imkanı halk için seferber ediyoruz" şeklinde konuştu. Daha sonra belediye birim müdürleri toplantıya katılanlara belediye hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Toplantıya katılanlar da belediyenin yapması gereken hizmetler hakkındaki öneri ve taleplerini dile getirdi.