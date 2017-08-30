TUNCELİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK ZAFERİN 95'İNCİ YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU
(Görüntülü Haber) TUNCELİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK ZAFERİN 95'İNCİ YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU
TUNCELİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA BÜYÜK ZAFERİN 95'İNCİ YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU
30 Ağustos 2017 Çarşamba 15:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.