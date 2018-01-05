(Görüntülü Haber) Tunceli'de taşeron işçilerin kadro başvurusu halayı

TUNCELİ'de, son çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kadro başvurusu süreci başlayan yaklaşık 900 taşeron işçiden bazıları, yakınları ile davul- zurna eşliğinde halay çekerek kutlama yaptı. Tunceli'de, son yayımlanan KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınacak olan yaklaşık 900 taşeron işçi için başvuru süreci başladı. Kadroya geçirilecek taşeron işçilerin başvurularının alınması için Tunceli Belediyesi önünde imza töreni düzenlendi. Törene katılan bazı taşeron işçiler ve aileleri, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek, kutlama yaptı. İmza törenine katılan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de işçilerle birlikte halay çekerek, kutlamaya katıldı. Daha sonra başvuru masasına gelen taşeron işçiler, kadroya alınmalarının ilk adımı olan sözleşmelerini imzaladı. Törende açıklama yapan Vali Tuncay Sonel, KHK sonrası yasal işlemlerin derhâl başlatıldığını belirterek, "Tunceli'de taşeron olarak çalışan 900 civarında vatandaşımız var. Resmi işlemleri ve prosedürleri tamamlanan işçilerimiz ile bugünden itibaren kadro sözleşmesini imzalamaya başladık. Tunceli adına çok güzel oldu. 900 aile artık daha rahat ve huzurlu olacak" dedi.