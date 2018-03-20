(Görüntülü Haber) Tunceli'de down sendromlular için farkındalık yürüyüşü
TUNCELİ'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlular ve yakınları birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Çarşı merkezindeki Tunceli Belediyesi...
20 Mart 2018 Salı 15:48
TUNCELİ'de, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında, down sendromlular ve yakınları birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Çarşı merkezindeki Tunceli Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup down sendromlu, aileleri ve yakınları farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Tunceli Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın ile birçok kurum müdürünün de katıldığı yürüyüş, davul zurna ve söylenen şarkılar eşliğinde devam etti. Seyit Rıza Meydanı'na kadar süren yürüyüşe güzergâhtaki esnaf ve vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Yürüyüş, down sendromu hakkındaki bilgilendirme konuşmaları ile sona erdi.
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