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(Görüntülü Haber) Tunceli'de Afrin Operasyonuna katılan askerler için Hızır lokması dağıtıldı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Belediyesi, Hızır oruçlarının son günü nedeniyle, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerler için Hızır lokması dağıttı. Alevi inanıcına göre şubat ayı ortasında tutulun 3 günlük Hızır...

Ferit DEMİR/TUNCELİ, () - TUNCELİ Belediyesi, Hızır oruçlarının son günü nedeniyle, "Zeytin Dalı Harekatı"na katılan askerler için Hızır lokması dağıttı. Alevi inanıcına göre şubat ayı ortasında tutulun 3 günlük Hızır oruçlarının son gününde, Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik düzenlenen operasyona katılan askerle için lokma dağıtıldı. Tunceli Belediyesi tarafından organize edilen Hızır lokma dağıtımına, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ersin Tursun, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Alevi dedeler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hızır lokması dağıtım töreninde konuşan Vali Sonel, operasyondaki güvenlik güçlerine dua ettiklerini ifade ederek, "Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığımız ve Hozat 51'inci Motorlu Piyade Tugayımızdan kahraman mehmetçiklerimiz şu an Afrin'de aslanlar gibi çarpışıyor. Hep beraber onlara buradan dualarımızı gönderiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimiz var. Yüce Rabbimden onlara şifalar diliyoruz. Yüce Rabbim, vatanımıza, rengini şehitlerimizin kanlarından alan ay yıldızlı al bayrağımıza, bu birlik ve beraberliğimize göz diken hainlere fırsat vermesin. Hem Afrin'de hem de yurdumuzun dört bir köşesinde kahramanca, fedakarca görev yapan askerimizden polisimize kadar tüm güvenlik güçlerimizin, Allah yar ve yardımcısı olsun. Dağıtılacak lokmalar da yüce Rabbim katında kabul buyursun. Tunceli'den Afrin'e ve yurdumuzun dört bir yanındaki kahraman Mehmetçiklerimize selam olsun. Allah'a emanet olsunlar"dedi. Yapılan konuşmanın ardında Alevi dedesinin dua okumasından sonra hazırlanan lokmalar Vali Tuncay Sonel ve Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak tarafından halka dağıtıldı.

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