(Görüntülü Haber) Tunceli'de 300 köy yolu kardan kapandı

TUNCELİ'de 2 güden bu yana devam eden kar yağışı etkili oldu. Tunceli-Erzincan karayolu'nun Pülümür İlçesi yakınlarındaki Cankurtaran Tepesi'nde gece saatlerinde etkili olan tipinin etkisiyle, birçok TIR ve araçn yolda kaldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Tunceli genelinde 300 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları yetkililerinin verdiği bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe yolarında ulaşım açısında sıkıntı görülmezken sadece Tunceli-Erzincan karayolunun Pülümür-Cankurtaran Tepesi'nde dün gece saatlerinde etkili olan tipi nediniyle birçok TIR yolda kaldı. Gece saatlerinde karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalarla yol tekrar trafiğe açılırken, mahsur kalan araçlar yollarına devam etti. Bölgede 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar yaşğışı nedeniyle il genelindeki 300 köye ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarının açılması için Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. İl merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri de, gece ve gündüz demeden cadde, sokak ve ana yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.