(Görüntülü Haber)Tunceli'de -20 derece soğuk ve 3 metre karda operasyon

TUNCELİ, () - TUNCELİ'de, PKK'nın ve yasa dışı sol örgütlerin yuvalandığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerinde Mehmetçik sıfırın altında 20 derece soğuk ve yer yer 3 metreyi bulan karda operasyonu sürdürüyor. Bu operasyonlarda başta bölücü örgüt olmak üzere terör örgütlerine ağır darbe vuruldu. Terörle mücadelede 'savunmadan taarruza' geçilmesiyle birlikte, Tunceli'de konuşlu bulunan 4'üncü Komando Tugayı , Hozat 51'inci Motorlu Tugayı ile Tunceli il Jandarma Komutanlığına bağlı birlikler, çetin kış koşullarında kolay kolay girilemeyen terör yuvası bir çok vadi, dere ve dağlık bölgelere girerek operasyonlar gerçekleştirdi. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı emir komutasında sürdürülen operasyonlarda, PKK başta olmak üzere bir çok yasa dışı örgüte büyük darbeler vuruldu. PKK başta olmak üzere diğer terör örgütlerinin kış üslenmesi yaptığı Dokuzkaya vadisi, Kızılmescit bölgesi, Bali ve Çed dereleri, Aliboğazı ve Ahpanos vadilerine giren özel eğitimli birlikler, her kayanın her taşın altını didik didik etti. Sıfırın altında 20 derece soğuk havada ve yer yer 3 metre karla kaplı arazideki çetin kış koşullarına karşın Mehmetçik başarılı operasyonlara imza attı.