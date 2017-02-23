(Görüntülü Haber) Tüketiciler Birliği: Güvensiz asansörleri firmalar değiştirebilir

TÜKETİCİLER Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Türkiye'de 500 bine yakın asansör bulunduğunu ve bunların yüzde 66'sının 'güvensiz' olduğunu söyledi. Şahin, "Bina yönetimleri, hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerinde dava açıp hatalı asansörleri yapan firma veya binada kullanan müteahhitten bunun bedelini alabilirler. Ya da sorunsuz olanla değiştirebilir" dedi. Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Kayseri İl Müdürü Kamil Akçadırcı'nın Kayseri’deki asansörlerin yüzde 75’inin güvensiz olduğunu bildirmesi üzerine bir açıklama yaparak, bu durumda tüketicilerin haklarını anlattı. Şahin, şöyle dedi: "İl Müdürü, asansörlerin yüzde 75'inin güvensiz olduğunu açıklayana kadar, bize asansörlerle ilgili pek şikayet gelmiyordu. Müdürün açıklamasından sonra şikayetler arttı ve biz de asansörlerin bir tüketici sorunu olduğunun farkına vardık. Asansörlerle ilgili yetkili bakanlığın da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olduğunu gördük. Türkiye’deki asansörlerin yüzde 66’sı, Kayseri’deki asansörlerin de yüzde 75’i güvensiz. Bu güvensizlik, sonuçta birtakım sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Tüketicilerin burada ne gibi hakları var, bu hakları kimlere karşı nasıl kullanacaklar? Bunları araştırdık. Bağımsız denetim firmaları var. Bu firmaları belirleyen ve yetki veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yetki verdiği bağımsız denetçilerle de belediyeler anlaşma yapıyor. Hem belediye hem de bağımsız denetçiler, bu işten para kazanıyorlar. Belediyeler para kazanıyorlar ama hiçbir sorumlulukları yok. Türkiye’de madem yüzde 66 oranında güvensiz asansör var, bunları kapatmakla görevli belediyelere ne gibi bir yaptırım uygulandı? Ne kadar ceza kesildi? Bakanlık, belediyelere ceza kesme yetkilerinin olmadığını söylüyor. Görevini yapmayan belediyeleri, İçişleri Bakanlığına, Mahalli İdareler Başkanlığına ihbar ettiniz mi? O da yok. Kısacası yetki yok, yetkiyi kullanma yok, herhangi bir sorumluluk almak yok." Türkiye’deki asansörlerin yüzde 66’sının, Kayseri'dekilerin de yüzde 75’inin güvensiz demenin çok kolay olduğunu belirten Mahmut Şahin, şunları kaydetti: "Tüketiciler, herhangi bir güvensiz, yani kırmızı etiketli asansördeki sıkıntının giderilmesi için 30 günlük bir süre veriyor. Bu süre sonunda yapılan denetimde sıkıntı giderilmezse o asansör mühürlenmeli ve kullandırılmamalı. Ancak belediyeler bunu yapmıyor, buna uymuyor. Binadaki asansöre asılan kırmızı, sarı, mavi etiketlerin aylarca durduğunu gördüğünde, bina yönetimine bir hak doğuyor. Bina yönetimleri, hakem heyetlerinde ya da tüketici mahkemelerinde dava açıp bu durumdaki asansörleri yapan firma ya da binada kullanan müteahhitten bunun bedelini alabilirler. Ya da sorunsuz olanla değiştirebilirler. Asansörün sorunsuz ve güvenli olduğu da, bağımsız denetçinin yaptığı denetim sonrasında, kapısına yeşil etiket yapıştırılınca anlaşılacak. Yeşil etiket olmayan bütün asansörler için tüketicilerin bunu talep etme hakları vardır."