(Görüntülü Haber) Tüfenkçi: Patinajdayız, bundan kurtulabilmek için yeni bir sisteme geçmemiz lazım

* Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “Şimdi bir patinajdayız, bundan kurtulabilmek için yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Elimizdeki araç 90 kilometrenin üzerinde gitmiyor. Ama Türkiye'nin hızlanması lazım" “Hani diyorlar ya, 'niye milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyorsunuz?'. Türkiye'nin nüfusu büyüyor, seçmen sayısı arttı. Bu sistemde, temsil ettiği milletvekili seçmen kitlesiyle daha fazla muhatap olması lazım" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “9. AVM Yatırımları Konferansı"na katıldı. Bakan Tüfenkçi, konferansta yaptığı konuşmasında, “Borsa İstanbul'a baktığımızda gerçekten 26 ayın en yüksek seviyelerinde. Döviz cephesine baktığımızda biz Meclis'ten anayasa değişiklik kararını çıkarttıktan sonra milletin huzuruna getirdikten sonra olumlu anlamda dövizlerde de düşmeleri görmekteyiz. İnşallah Nisan'dan sonra da yakalanacak istikrarla beraber, olumlu havayla beraber dövizlerin daha da düşeceğini ve belirli bir noktada stabil hale geleceğini görmek için ayrıca kahin olmaya gerek yok" dedi. “ŞİMDİ BİR PATİNAJDAYIZ" Bakan Tüfenkçi, “Önümüzde bir anayasa değişikliği referandumu var. Türkiye'yi eğer biz marka yapmak istiyorsak, marka değerini yükseltmek istiyorsak, dünyada Türkiye'yi rekabet edebilir ülkeler arasına sokmak istiyorsak mutlaka ve mutlaka siyasi istikrarı ve güveni yakalamamız lazım. Tam da anayasa değişikliği siyasi istikrarı sağlamak için yapılıyor. Geçmişteki gibi her 1.5 yılda bir hükümetler değişmesini veya koalisyonlar oluşmasını engelleyerek sürekli seçimlerle toplumu meşgul etmeyi engelleyerek, yönetimsel krizlerle siz değerli yatırımcıları, ekonomiyi, bütün enerjisini, sizden kaynaklanmayan yönetim krizleriyle uğraşmaktan kurtarmak için işte önümüzde bir fırsat var. Ben inanıyorum ki iş çevreleri, yatırımcılar bu anayasa değişikliğine her kesinden daha fazla sahip çıkacaklar. Niye sahip çıkacaklar? Bizim bu sistemle, parlamenter sistemle geldiğimiz nokta buralar. Üstelik de 14 yıl her alanda Türkiye'yi büyüten Ak Parti iktidarıyla buralara kadar gelebildik. Şimdi bir patinajdayız, bundan kurtulabilmek için yeni bir sisteme geçmemiz lazım. Elimizdeki araç 90 kilometrenin üzerinde gitmiyor. Ama Türkiye'nin hızlanması lazım. Dünya başka yere gidiyor, Türkiye'nin koşması lazım. Bunun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet modelini hayata geçirmek için milletin huzuruna bu anayasa değişikliğini getirmiş olduk. Söz ve karar artık sizlerin" şeklinde konuştu. “YA 'EVET' DİYECEKSİNİZ, HIZLANALIM DİYECEKSİNİZ" Bakan Bülent Tüfenkçi, “Sizler ya 'evet' diyeceksiniz, hızlanalım diyeceksiniz, istikrarı yakalayalım diyeceksiniz ya da bilinmeze doğru gitsin Türkiye, bu sistemden daha sonra 'hayır' çıkarsa ekonominin parametreleri nereye gidebilir gerçekten tartışamaya açık ve bilinmez bir alan. Ama 'evet' çıktığında önünüzü görebileceğiz gerçekten yatırımlarınızı ve Türkiye'de 5 yılda ne olabilir, 5 yıl içerisinde kurallar değişmeden yolumuza devam edebileceğimiz bir alanı aşmış olursunuz" diye konuştu. MİLLETVEKİLİ SAYISI Bülent Tüfenkçi, “Biz burada özellikle şunu yapmak istiyoruz; Meclis'i güçlendirelim. Meclis asli görevini yapsın yasama görevini yapsın, denetleme görevini yapsın ve seçmeniyle daha fazla ilişki kurabilsin. Hani diyorlar ya, 'niye milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyorsunuz?'. Türkiye'nin nüfusu büyüyor, seçmen sayısı arttı. Bu sistemde, temsil ettiği milletvekili seçmen kitlesiyle daha fazla muhatap olması lazım. Biz yargıyı güçlendirmek istiyoruz. Biliyorsunuz mevcut anayasada 'yargı bağımsızdır' diyor. Evet bağımsızdır ama biz istiyoruz ki aynı zamanda tarafsız olsun. Burada herkes de yargının tarafsız olmasında hem fikir. Peki niye birileri rahatsız oluyor yargı tarafsız olunca. Yargı hem bağımız hem de tarafsız olsun ve hızlı kararlar alsın. Bugün birçok sorunu halletme noktasında yargımız sınıfta kalıyor. Bu noktada biz yargıyı da tarafsız ve bağımsız yaparak kendi içerisinde bu reformun tamamlanmasını istiyoruz" dedi.