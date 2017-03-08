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(Görüntülü Haber) Tüfekle vurulan genç Sahte peygamber beni vurdu

Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ ) KAYSERİ'de, av tüfeğiyle vurularak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Bülent Görkem, ambulanstan indirildiği sırada, 'Beni sahte peygamber Metin Adak vurdu' dedi. Olay, merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi...

Olcay DÜZGÜN /KAYSERİ ) KAYSERİ'de, av tüfeğiyle vurularak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Bülent Görkem, ambulanstan indirildiği sırada, 'Beni sahte peygamber Metin Adak vurdu' dedi. Olay, merkez Melikgazi İlçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında bir dava nedeniyle husumet oluşan olayda, Metin Adak (51) av tüfeği ile Bülent Görkem'i sol bacağından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralı Görkem ambulansta indirildiği sırada, 'Sahte peygamber Metin Adak beni vurdu. Sonunu düşünsün' ifadelerini kullandı. Olayın zanlısı Metin Adak da Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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