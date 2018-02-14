(Görüntülü Haber) TTB'ye tepki gösteren sağlıkçılar kan bağışında bulundu

ESKİŞEHİR'de sağlık çalışanları yaptıkları basın açıklamasında Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) tepki göstererek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatını sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Getirdikleri siyah çelenkte bulunan TTB'nin başındaki 'T' harfini koparan sağlık çalışanları daha sonra Kızılay'ın gezici aracında kan bağışında bulundu.



Sağlık İl Müdürlüğü önünde toplanan Sağlık Sen, Sağlık Der, Sağlık ve Medeniyet Derneği, Tüm Acil Tıp Teknisyeni ve Paramedik Derneği ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği üyeleri 'Terör Taraftarlar Birliğini kınıyoruz' yazılı pankart açtı. Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Dr.Ali Mumcu şunları söyledi:



"Türkiye sevdalısı sağlık çalışanları olarak 'Vatan sevgisi imandandır' diyerek en gür sesimizle haykırıyoruz. Gerekirse hemen yarın buradaki tüm sağlık çalışanları olarak ve arkamızda temsil etiğimiz yarım milyon sağlık çalışanı olarak gerek sınırda, gerek sınır ötesinde, gerekirse Afrin'in tepesinde seve seve görev almaya, Mehmetçiklerimizin yanında olmaya hazırız. O yüzden bugüne kadar terör saldırılarında hayatlarını kaybeden sivil vatandaşlarımızla ve şehitlerimizle ilgili ağzını bıçak açmayan, adında Türk olmasına rağmen adeta 'Terör Taraftarları Birliği' haline gelen, terör sevici bazı sözde sivil toplum örgütlerinin zırvaladığı gibi 'Savaş, bir halk sağlığı sorudur, barış iklimine sahip çıkmak' gibi mesajlarla, terörle mücadele ortamında teröristlere can suyu olmaya çalışanlara inat Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Silahlı Kuvvetlerinin bu onurlu mücadelesine devam diyoruz. Sonuna kadar devam. Ülkemizin, milletimizin, devletimizin, güvenlik güçlerimizin yanındayız, arkasındayız."



Yapılan konuşmaların ardından Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, siyah çelenkte bulunan TTB yazısının başındaki T harfini kopardı.



Sağlık çalışanları, daha sonra gezici aracına giderek kan bağışında bulundu.