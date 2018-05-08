Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
(Görüntülü Haber) TSK, EFES 2018 tatbikatında paraşütçülerin atlayış görüntülerini yayınladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen serbest paraşüt atlayışlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
08 Mayıs 2018 Salı 10:26
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