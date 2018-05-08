Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı Sağlık Hizmetleri'ne dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
(Görüntülü Haber) TSK, EFES 2018 Tatbikatı'ndan sağlık hizmetlerine dair görüntüler yayınladı
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), EFES 2018 Tatbikatı Sağlık Hizmetleri'ne dair görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
08 Mayıs 2018 Salı 12:11
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