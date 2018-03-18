ANKARA,() Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle özel klip yayınladı. Destansı zafere ilişkin tarihi anların yer aldığı videoda, Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerin fotoğrafları da yer alıyor.
(Görüntülü Haber)TSK'dan Çanakkale Zaferi klibi
ANKARA,() Genelkurmay Başkanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıldönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle özel klip yayınladı. Destansı zafere ilişkin tarihi anların yer aldığı videoda, Mustafa Kemal Atatürk...
18 Mart 2018 Pazar 15:56
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