(Görüntülü Haber) Trump'ı tiyatro sahnesinde canlandıracak

* Erhan Yazıcıoğlu, "Zaten oyun ilişkiler üzerine, aşk üzerine; buna biraz politik ögeler koyduk ve güzel, lezzetli bir çorba çıktı ortaya. Sanıyorum halk da benimseyecektir" Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul Ünlü tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ı tiyatro sahnesine taşıdığı "Aşk-ı Memduh"un, 13 Şubat'ta prömiyeri yapılacak, 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Doktor Aşkın Sevgi Seli adıyla karakterize edildiği tiyatro oyunu Aşk-ı Memduh'un provası Trump Gösteri Merkezi'nde yapıldı. Ünlü Tiyatro oyuncuları Erhan Yazıcıoğlu, Nurseli İdiz, Melda Gür ve Volkan Severcan'ın yer aldığı ve yönetmenliğini Bora Severcan'ın yaptığı oyunda Erhan Yazıcıoğlu, Donald Trump olarak seyircilerin karşısına çıkacak. Bugün basına özel gerçekleştirilen provanın ardından açıklama yapan oyuncular 4,5,13 ve 31 Mart tarihlerinde Trump Gösteri Merkezi'nde de sahnelenecek oyun ve oyunda yer alan Donald Trump'la ilgili konuştu. TRUMP OYUNCULAR İÇİN İYİ BİR MALZEME Trump gösteri merkezinde prova yaparken binadan esinlenerek böyle bir karakter tasarladıklarını ve sonrasında ABD Başkanı Donald Trump'ı yakından takip etmeye başladığını anlatan Erhan Yazıcıoğlu, Trump'ı yaptıkları ve yapamadıklarıyla ironik bir şekilde oyunun içine dahil ettiklerini ifade etti. Yazıcıoğlu, "Zaten oyun ilişkiler üzerine, aşk üzerine; buna biraz politik öğeler koyduk ve güzel, lezzetli bir çorba çıktı ortaya. Sanıyorum halk da benimseyecektir" diye konuştu. Donald Trump'ın son zamanlarda çok fazla gündemde olduğunu ve oyuncular için iyi bir malzeme teşkil ettiğini söyleyen Yazıcıoğlu, Trump'ı övmediklerini, hatalı taraflarını da göstererek ironik bir şekilde eleştirdiklerini de belirtti. Yazıcıoğlu ayrıca, amaçlarının zor zamanlarda insanları biraz olsun güldürmek olduğunu, uygun ortamın oluşması halindeyse Türkiye'deki siyasileri de sahneye taşımak istediklerini dile getirdi. TRUMP'A ÖZEL GÖSTERİ YAPMAK İSTİYORLAR Donald Trump'ın oyunda canlandırılması ile ilgili düşünceleri sorulan Aşk-ı Memduh'un bir diğer önemli oyuncusu Nurseli İdiz ise, “Trump'ın seçilmesi bütün dünya liderlerini oturup düşündürttü. Batı ve Doğu dünyası, Müslüman ve Hristiyan dünyası daha keskin hatlarla ayrıldı. Dünya siyasetinde çok önemli bir nokta… Böyle bir romantik komedinin içerisinde özellikle ekonomik ve siyasi alanda hayatımızı son derece etkileyen bir liderin ağzından da bir takım göndermeler yapmak çok hoş oldu bence. Bu bizi günümüze çok bağlayan bir oyun. İlişkiler açısından da dostlukları, arkadaşlıkları, sevgi ve aşk ilişkilerini, bütün bu saf şeyleri yitirdiğimiz günlerde bunlara bir gönderme yapmak, saf ve doğal ilişkilere gönderme yapmak çok hoş bir düşünce" şeklinde konuştu. Trump'ın Türkiye'ye gelmesi durumunda kendisi için de özel bir gösteri yapabileceklerini söyleyen Nurseli İdiz, “Artık tiyatro festivalinde olduğu gibi üst yazıyla gayet güzel izleyebiliyorlar. Böyle bir imkan da var, tiyatrolarda. Çok eğleneceğine eminim" diye konuştu. Aşk-ı Memduh'un yönetmeni Bora Severcan' da oyunlarının romantik bir komedi olduğunu belirterek “İnsan ilişkilerini anlatan bir yapısı var fakat biz bu oyunu sahnelerken Erhan Yazıcıoğlu'nu Trump tiplemesiyle gösteriyoruz. Aslında Trump değil kendisi, Doktor Aşkın Sevgi Seli diye bir 'ilişki uzmanı'; fakat küresel kültür üzerinden bir eleştiri yapmak istediğimiz için onu biraz daha Trump'la birleştirmek istedik. Dünyanın şu andaki politik ve ekonomik noktası hızla çok kötü bir noktaya gidiyor ve bu da toplumdaki en ufak bireyi bile etkiler durumda. Dolayısıyla buradan bir gönderme yapmak istiyoruz" dedi. 13 Şubat'ta prömiyeri yapılacak oyun, ilk olarak 23 Şubat'ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sahnelenecek. 4,5,13 ve 31 Mart tarihlerinde Trump Gösteri Merkezi'nde tiyatro izleyicileriyle buluşacak oyun ilerleyen zamanlarda İstanbul dışında çeşitli illerde de sahnelenecek.