(Görüntülü Haber) Tribün cezası' mağduru engelli taraftar, protokolda maç izledi

Gökhan CEYLAN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS () - TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bir tribüne verdiği çirkin ve kötü tezahürat cezasının mağduru olan işitme ve konuşma engelli 44 yaşındaki İlhan Biçer, durumun anlaşılması üzerine alınan kararla Sivasspor-Boluspor maçını 15 yaşındaki oğlu Cihan ile protokol tribününden izlemenin mutluluğunu yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1'inci ligin 16'ıncı haftasında oynanan Sivasspor-Adana Demirspor maçında taraftarın kötü ve çirkin tezahüratta bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Sivasspor'a ihtar cezası verildi. Ceza kapsamında, Maraton Alt Tribün D Blok, Maraton Üst Tribün D Blok ve Güney Alt Osman Seçilmiş Tribün D Blok'a giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Tribünlere verilen bu ceza, karşılaşmayı 15 yaşındaki oğlu Cihan Biçer ile birlikte maraton tribünden izleyen doğuştan işitme ve konuşma engelli İlhan Biçer'i de etkiledi. Verilen ceza nedeniyle Boluspor maçına giremeyeceğini öğrenen İlhan Biçer, oğlu aracılığıyla işaret dilinde açıklama yaparak yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Bu gelişmenin ardından TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirip, engelli taraftarın Boluspor maçında protokol tribününde misafir edilmesini rica etti. Bunun üzerine Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da engelli taraftara İlhan Biçer'e ulaşarak, oğluyla birlikte Boluspor maçına davet etti. "BU ÖRNEK HAKLI OLDUĞUMUZU GÖSTERDİ" Maç öncesi stadın önünde İlhan Biçer ve oğluyla buluşan Başkan Otyakmaz, "Aslında baştan beri kötü tezahürat yapmamış taraftarların da bu uygulamayla birlikte cezalandırıldığını söylüyorduk. Bu örnekte ne kadar haklı olduğumuzun en önemli göstergesi oldu" dedi. Bu örnekten yola çıkılarak hatalı kararların telafi edileceğini umduklarını belirten Otyakmaz, "Passolig doğru bir sistem ama bazı uygulamalarda hatalar var. Bu hataların düzelmesi için bu örneğin iyi olduğunu düşünüyorum. Hataların düzelmesiyle passoligin daha kullanışla bir hale geleceğini düşünüyorum" diye konuştu. Konuyla ilgili düşüncelerini işaret diliyle ifade eden İlhan Biçer ise, 27 yıldır Sivasspor'u takip ettiğini ve küfür etmesinin imkansız olduğunu belirterek, "İnşallah bugün Boluspor'uı yeneriz. Sivasspor'u ve yönetimini çok seviyorum. İnşallah Sivasspor şampiyon olur" dedi. Engelli taraftar İlhan Biçer, protokol tribününde maçı oğlu Cihan ile birlikte izledi.