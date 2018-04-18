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(Görüntülü Haber) Trende kitap okuyarak İzmir Kitap Fuarı'na gittiler

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu tarafından hazırlanan 'Okuma Treni' projesi kapsamında 80 öğrenci trende kitap okuyup, 23'üncü İzmir Kitap Fuarı'na gitti. Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri tarafından Twinning...

MANİSA'nın Salihli ilçesindeki Kudret Demir Ortaokulu tarafından hazırlanan 'Okuma Treni' projesi kapsamında 80 öğrenci trende kitap okuyup, 23'üncü İzmir Kitap Fuarı'na gitti.

Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri tarafından Twinning Projesi kapsamında hayata geçirilen 'Okuma Treni' projesi kapsamında öğrenciler İzmir'de bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı'na, trende kitap okuyarak katıldı. Proje sorumlusu öğretmen Mahmut Şanver, amaçlarının kitap okuma alışkanlığına karşı farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Şanver, "Okul olarak öğrencilerimizi kitap okumaya özendirici bir çok projeyi hayata geçirmiştik. Son olarak uluslararası bir internet iletişim aracı olan Twinning aracılığı bir proje hazırladık. Okuma treni adını verdiğimiz proje ile 80 öğrencimiz trende kitap okudu ve İzmir Kitap Fuarı'na katılıyoruz. Proje ile öğrencilerimiz fuarda sevdikleri yazarlarla şairlerle tanışma imkanı söyleşi yapma imkanı da bulacaklar" dedi.

Projeye katılan öğrencilerden Cemre Balgönül, "Twinningde yürüttüğümüz projenin adı okuma treni. Trende İzmir'e gidene kadar çeşitli kitaplar okuyarak İzmir'deki fuara gideceğiz" dedi. Öğrencilerden Barış Çakar da "Projemizdeki amaç okumanın yeri ve zamanı olmadığını göstermek" diye konuştu.

Kudret Demir Ortaokulu Müdürü İlker Atalay ise "Okul olarak İzmir Kitap Fuarına sürekli katılıyoruz. Daha önceleri karayolu ile katıldığımız bu etkinliğe öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ile birlikte bu kez trende kitap okuyarak katılıyorlar" dedi.

 

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