Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-TOPÇULAR İstasyonunda öğle saatlerinde meydana gelen Tramvay kazasının ardından İETT ek seferler yapıyor. Topkapı-Habipler tramvay hattında sefer yapan tramvayın, saat 11.30'da Topçular İstasyonu'nda duran tramvaya arkadan çarpması sonucu 13 kişinin yaralandığı kazanın ardından tramvay seferleri durduruldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek mağduriyetlerin önlenmesi için İETT otobüsleri ile ücretsiz ek seferler düzenledi. Ek seferlerde yoğunluk yaşandığı görüldü. Şehitlik İstasyonu'ndan hareket eden otobüsler, Sağmalcılar durağına kadar ücretsiz sefer yapıyor. Vatandaşlar açık olan Bosna/Çukurçeşme durağından tramvayla Sultançiftliği yönüne gidiyor.
(Görüntülü Haber) Tramvay kazasının ardından İETT EK seferler düzenledi
Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-TOPÇULAR İstasyonunda öğle saatlerinde meydana gelen Tramvay kazasının ardından İETT ek seferler yapıyor. Topkapı-Habipler tramvay hattında sefer yapan tramvayın, saat 11.30'da Topçular İstasyonu'nda...
15 Mart 2018 Perşembe 19:41
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