(Görüntülü Haber) Trakya’da kar ve soğuk hayatı felç etti

TRAKYA'da dün başlayan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, kentlerde yaşam durma noktasına geldi. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlıkları yer yer 30 santimetreyi bulurken, Edirne ve Kırklareli'de 161 köy yolu ulaşıma kapandı. Kırklareli'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Edirne'de dün başlayan ve aralıklarla etkisi artırıp yağan kar yağışı nedeniyle, 63 köye ulaşım sağlanamıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece olduğu kentte, 4 belde ile 26 köye elektrik verilemiyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreyi bulduğu Edirne'de belediye cadde ve sokaklarda tuzlama yaparken, karayolları ekipleri şehirlerarası yollarda ulaşımı açık tutmak için kar küreme çalışması yapıyor. Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri ise trafiğe kar lastiği ve zincirsiz çıkanları çevirirken, buzlanan cadde ve sokak arası yolları olası kazalara karşı şerit çekerek trafiğe kapattı. Meteoroloji yetkilileri Edirne'de kar yağışının gün içinde etkili olacağını belirtti. TEKİRDAĞ'DA 8 KİŞİYİ AFAD KURTARDI Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hayrabolu, Malkara, Muratlı ilçelerinde yolda mahsur kalan 8 kişiyi, AFAD ekipleri kurtardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 4 derece olduğu Tekirdağ'da, şiddetli rüzgar nedeniyle tüm deniz seferleri iptal edildi. Kentte belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaparken karayolları ekipleri de yollarda küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde kar kalınlığı 25 santimi bulurken, ulaşımda zaman zaman sıkıntılar yaşanıyor. İlçe merkezinde ekipler kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, Çorlu, Çerkezköy çevreyolu yolda kalan araçlar nedeniyle trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri kalan araçları kurtarmak ve yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. KIRKLARELİ'DE KAR 1 METREYİ GEÇTİ Kırklareli'de dünden buyana etkili olan ve kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi geçen kar nedeniyle 98 köyün yolu kapandı. Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı karayolunda ise yoğun kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Yolda kalan vatandaşlara AFAD ekipleri yardım etti. Kırklareli Belediyesi cadde ve sokaklarda tuzlama çalışmalarına devam ederken ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor.