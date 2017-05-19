(Görüntülü Haber) Trakya’da 19 Mayıs kutlamaları

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY- Mehmet YİRUN- Ruhan YALÇIN / EDİRNE- TEKİRDAĞ-KIRKLARELİ, () - 19 MAYIS Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Edirne’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 09.30’da 25 Kasım Stadı önünde oluşturulan kortejle başladı. Öğrencilerin yer aldığı kortej, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde dev Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri taşıyarak Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü. Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Serhat Ocak'ın Atatürk Anıtı'na öğrencilerle birlikte çelenk sunmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu. Törene Edirne Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, diğer kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaş katıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi’nde düzenlenen etkinliklerle devam edildi. TEKİRDAĞ’DAKİ KUTLAMALAR Tekirdağ’da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle valilik bahçesindeki Atatürk anıtında tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, öğrenciler ve gaziler katıldı. Anıttaki program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve çelenklerin Atatürk Anıtı’na sunulmasıyla tamamlandı. Sahil dolgu sahada devam eden ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da yer aldığı etkinliklerde öğrenciler halk oyunları, spor aktiviteleri ve şiir dinletisini sundu. ÇORLU’DA 19 MAYIS COŞKUSU Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’ndeki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 98’nci yıldönümü Atatürk anıtındaki programla başladı. Çorlu Kaymamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan’ın da katıldığı kortej çelenk sunulmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’na gelen yürüdü. Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik spor Bayramı’nın kutlamanın heyecanının yaşandığını belirterek, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siz değerli gençlerimize armağan ettiği bu bayram hepinize kutlu olsun” dedi. Cumhuriyet parkında Çorlu Anadolu lisesinden 1059 öğrenci verdikleri mini konserin ardından Türkiye haritası ve Mustafa Kemal Atatürk imzasından oluşan koreografi yaptı.