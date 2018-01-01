(Görüntülü Haber) Trakya'da yeni yıl coşkusu

EDİRNE'de 5 dereceye kadar düşen soğuk havaya rağmen ışıl ışıl süslenen Saraçlar Caddesi'nde toplanan kalabalık, yeni yıla sokakta girdi. Tekirdağ ve Kırklareli'nde ise yeni yıl coşkusu eğlence mekanlarında sürdü. Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Her yıl düzenlenen etkinlikler ve konser ise 2 aydır işçilerin maaşlarını ödeyemediği gerekçesiyle Edirne Belediyesi tarafından iptal edildi. Buna rağmen Saraçlar Caddesi'ne toplanan vatandaşlar, yılbaşı süslemelerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye sayıldı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' denildi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise kentteki bar ve eğlence mekanlarını tercih etti. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri de halkın yoğun olarak bulunduğu sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı. YENİ YILDAN İLK BEKLENTİ 'PARA' Saraçlar Caddesi'nde yeni yıla giren Bosnalı üniversite öğrencisi Emine Luma, ilk kez sokakta yeni yıla girdiğini ifade ederek, "Trakya Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümde okuyorum. Sokakta olmaktan memnunuz. Arkadaşlarımızla sokakta yeni yıla girdik. Yeni yıldan başarı bekliyorum" dedi. Sedef Yılmaz ise yeni yıldan öncelikle para beklediğini belirterek, "Yeni yıldan para bekliyorum. Yılbaşı bileti de aldım çıkarsa kendime araba almak istiyorum" diye konuştu. ATATÜRK MEYDANI'NDA TOPLANDILAR Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Atatürk Meydanı'nda toplanan kalabalık yeni yılı sokakta girdi. Yeni yılın ilk dakikalarında eğlenirken, bol bol 'selfie' çekildiler. İlçedeki bar ve eğlence mekanlarını tercih edenler ise müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi. Tekirdağ ve Kırklarelililer de yeni yıla barlar ve eğlence mekanlarında girdi.