(Görüntülü Haber) Trakya'da yeni yıl coşkusu (2)

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VALİ CEYLAN, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yeni yıla il merkezindeki görevli polislerle girdi. Vali Ceylan ve beraberinde Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ile...

VALİ CEYLAN, YENİ YILA POLİSLERLE GİRDİ Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yeni yıla il merkezindeki görevli polislerle girdi. Vali Ceylan ve beraberinde Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş ile birlikte görevdeki personeli ziyaret etti. Tekirdağ'da halkın büyük bölümü yeni yılı evlerinde kutlamayı tercih etti. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü il genelinde 970 personel ile yılbaşı gecesi görev alırken, saatler gece yarısını gösterdiğinde bazı noktalarda havai fişekler atıldı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ise il merkezinde görevli emniyet personelinin yeni yılını kutladı. Ceylan, 2018 yılının hem Tekirdağ hem de tüm Türkiye için hayırlı geçmesi temennisinde bulundu. İl genelinde asayişi bozacak olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Ceylan, şöyle dedi: "Emniyet güçlerimiz vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir yılbaşı geçirmeleri için sabaha kadar görevlerine devam edecekler. Biz de gerek emniyet ekiplerimizi gerekse de jandarma ekiplerimizi bizzat ziyaret ederek, yanlarında olmak istedik. Onların ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu belirtmek ve göstermek istedik. İnşallah 2018 yılı ilimiz için Türkiye için hayırlı bir yıl olur. Umarım hep birlikte huzurlu bir yıl geçiririz. Şu ana kadar il genelinde sıkıntılı olumsuz bir durum yok. Tüm ilçelerimizde emniyet ve jandarma ekiplerimiz bilfiil çalışıyorlar. Biz de çalışmaları yerinden inceleyerek kontrolleri sağlıyoruz." Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da hasta ve izinliler dışında tüm personelin görev başında olduğunu kaydetti. Daha sonra görevli personele baklava ve çay ikramında bulunuldu. Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()

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