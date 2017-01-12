(Görüntülü Haber) Trakya'da kar, yerini buzlanmaya bıraktı

Engin ÖZMEN- Ünsal YÜCEL- Mehmet YİRUN/EDİRNE- TEKİRDAĞ, () - TRAKYA'da bid haftadır etkili olar kar yağışı yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisinde olan Edirne'de kar yağışı son 1 haftadır aralıklarla sürüyor. Beş gündür okulların tatil edildiği kentte 9 metreküp/saniye debisi bulunan Tunca Nehri'nin yüzeyi özellikle gece saatlerinde eksi 12 dereceye kadar düşen dondurucu soğuk nedeniyle buz tuttu. DSİ verilerine göre Meriç Nehri'nin 90 olan debisi ise 1 hafta içerisinde 135 metreküp/saniye seviyesine kadar yükseldi. KAR KALINLIĞI 37 SANTİM Edirne Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, valiliğin 'ciddi kar uyarısı'ndan önce 27 santim olan kar kalınlığı, dün gece yarısına kadar süren yoğun yağışın ardından 37 santime yükseldi. Edirne Belediyesi ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için aralıksız olarak çalışmalarını sürdürdü. Ana yollar tamamen trafiğe açık durumdayken, kar kalınlığı nedeniyle trafik ekipleri sürücülerin kar lastiği ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. YENİ KAR BEKLENMİYOR Edirne Valiliği meteorolojik tahminlere dayalı 'ciddi kar uyarısı' yaptı. Ancak kar yağışı dün gece yarısından sonra etkisini yitirdi. Hava sıcaklığının gündüz 1 dereceye yükseldiği kentte yeni bir kar yağışının beklenmediği belirtildi. Edirne'nin Keşan İlçesi'nde bazı ağaçların dalları buz sarkıtlarıyla kaplandı, Şehitlik Anıtı’nda bulunan Türk bayrağı ise dondu. İlçelerde belediye, şehirlerarası yollarda ise karayolları ekipleri yolların trafiğe kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yol kenarlarında park halindeki bir çok araç ise tamamen karla kaplandı. ÇERKEZKÖY- EDİRNE YOLUNDA TRAFİK KAZALARI Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde ise Çerkezköy karayolu üzerinde meydana gelen buzlanma nedeniyle Edirne yönü bir süre kapalı kaldı. Tuzlamada gecikilmesi üzerine çok sayıda aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Karayollarının tuzlama ve kar küreme çalışmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da ise ekipler karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, don ve buza karşı sık sık sürücüler uyarılıyor.