TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDU Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük havuz, buz pistini andırırken, Süleymanpaşa sahilindeki Barış ve Özgürlük Parkı içerisindeki süs havuzları da soğuk havadan dondu.
(Görüntülü Haber) Trakya'da kar, yerini buzlanmaya bıraktı (3)
TEKİRDAĞ'DA SÜS HAVUZLARI DONDU Tekirdağ'da etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düşünce, kentteki süs havuzları buz tuttu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki büyük havuz, buz pistini...
12 Ocak 2017 Perşembe 17:22
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