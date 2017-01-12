ÇARŞININ ÇATISI ÇÖKTÜ Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde mobilya çarşısında çatının bir kısmı, biriken kar nedeniyle çöktü. Önerler Mahallesi Işıklı kavşağında bulunan İstanbul mobilya çarşısının çatısında biriken kar nedeniyle bir kısmı çöktü. Büyük bir gürültü ile çöken çatıda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
(Görüntülü Haber) Trakya'da kar, yerini buzlanmaya bıraktı (2)
ÇARŞININ ÇATISI ÇÖKTÜ Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde mobilya çarşısında çatının bir kısmı, biriken kar nedeniyle çöktü. Önerler Mahallesi Işıklı kavşağında bulunan İstanbul mobilya çarşısının çatısında biriken...
12 Ocak 2017 Perşembe 16:46
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