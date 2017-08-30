(Görüntülü Haber) TRAKYA'DA 30 AĞUSTOS COŞKUSU

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Mehmet YİRUN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,()30 AĞUSTOS Zafer Bayramı, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de düzenlenen törenlerle kutlandı. Edirne?de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri, saat 10.00?da Atatürk Anıtı?na çelenklerin konulmasıyla başladı. Programa Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı CHP?li Recep Gürkan, 54?üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, CHP Edirne milletvekilleri Erdin Bircan, Oktay Gaytancıoğlu,, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı. Atatürk anıtındaki törenin ardından Vali Özdemir, makamında Belediye Başkanı Gürkan ve Tuğgeneral Afgün ile birlikte tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları törenleri Talatpaşa Caddesi'nde devam edildi. ASKERİN BOTUNU KOMUTANI BAĞLADI Edirne'de 65'nci Mekanize Piyade Tugayına bağlı birlik Atatürk Anıtı önünde tören sonrası resmi geçit için Talatpaşa Caddesi'ne yürüdü. Askerlerin birinin ayağındaki botun bağcığı çözüldü. Bu sırada tören mangasında yürüyen asker zorlandığını fark eden komutanı askerin yürümesine devam etmesini söyleyerek eğilip askerin botunu bağladı. Bu sırada olayı gören vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 54?üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün'ün tören aracıyla halkı selamlamasının ardından askeri geçişlerle devam etti. Tören alanına çok sayıda vatandaş çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla katılırken bazı vatandaşlarda törene Aatatürk'ün resimlerinin bulunduğu tişört ile katıldı. Polis tören alanında çatı ve yüksek yerlerde güvenlik önlemi aldı. TEKİRDAĞ'DAKİ ZAFER COŞKUSU Tekirdağ'daki 30 Zafer Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Tekirdağ Valiliği önünde Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik makamındaki tebriklerin kabul edilmesinin ardından tören, Hükümet caddesi üzerinde askeri birlikler ve öğrencilerin geçişiyle tamamlandı. Törene Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve MKYK üyesi Mustafa Yel, Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Osman Şimşek, Tekirdağ Jandarma Komutanı Albay Erdal Eren, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Öktem ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Valilik önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından Vali Mehmet Ceylan makamda protokol üyeleri ve kurum müdürlerinin tebriklerini kabul etti. Hükümet caddesi üzerinde devam eden kutlamalarda, İstiklal Marşı'nın okunulması ile başlanan törende askeri birlikler ve öğrencilerin tören geçişleri yapıldı. Askeri araca binen Vali Mehmet Ceylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Kemal Cöne alandakilerin Zafer Bayramını kutladı. Tören, şiir ve folklor gösterisinin ardından son buldu. ÇORLU'DAKİ KUTLAMALAR Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'ndeki kutlama törenleri Kaymakam Levent Kılıç, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı CHP'li Ünal Baysan'ın katılımıyla Atatürk Anıtı'na yapıldı. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının Atatürk Meydanı'ndaki tören sona erdi. Kaymakamlık makamında tebrikleri kabulün ardından Atatürk Meydanı'ndaki törenlere geçildi. Törene Kaymakam Levent Kılıç, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Belediye Başkanı Ünal Baysan katıldı. Halkın ve öğrenciler ile tören birliklerinin bayramının kutlanmasının ardından folklor gösterisi ve şiirler okundu, askeri geçiş töreni yapıldı. KIRKLARELİ'DE ZAFER BAYRAMI Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı?nın 95'nci yıldönümü, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı?nda düzenlenen törenle kutlandı. Törenlere saat 09.00?da Demokrasi ve Özgünlük Meydanındaki Atatürk Anıtına Vali Orhan Çiftçi, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Türk bayrakları göndere çekildi. Valilik makamında Vali Orhan Çiftçi, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından tebrikler kabul edildi. Kutlama törenlerine Demokrasi ve Özgürlük Meydanında devam edildi. Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından, törene katılanların bayramı kutlandı. Muhabere Yüzbaşı Uğur Murat Kiraz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmadan sonra, Şehit Astsubay Piyade Üstçavuş Göktan Özüpek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden iki öğrenci tarafından şiirler okundu. Şiirlerin okunmasından sonra yapılan resmi geçit ile tören sona erdi. Kutlamalara CHP Kırklareli milletvekili Vecdi Gündoğdu?da katıldı.