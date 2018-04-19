EDİRNE'nin Keşan ilçesinde trafikte seyir halinde olan motosiklette oturan kadının eliyle tuttuğu boş bebek arabasını sürüklemesi görenleri şaşkına çevirdi. Keşan'da ilçenin en işlek caddelerinden olan Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halindeki bir motosiklette yolculuk eden kadının eliyle tuttuğu boş bebek arabasını sürüklemesini bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir yandan motosiklette dengesini sağlamaya çalışan kadın, bir eliyle de bebek arabasını düşürmeden cadde boyunca sürükledi. Yaşananları görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet bir süre trafikte seyrettikten sonra gözden kayboldu.
(Görüntülü Haber) Trafikte şaşırtan görüntü
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde trafikte seyir halinde olan motosiklette oturan kadının eliyle tuttuğu boş bebek arabasını sürüklemesi görenleri şaşkına çevirdi. Keşan'da ilçenin en işlek caddelerinden olan Anafartalar Caddesi üzerinde...
19 Nisan 2018 Perşembe 15:28
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