(Görüntülü Haber) Trafik Müdürü İbişoğlu: Otobüslerde herkes emniyet kemerini takmalı

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, ) KAYSERİ Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, geçtiğimiz Cumartesi günü Muğla'da meydana gelen ve 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasını anımsatarak, Otobüslerde herkesin emniyet keremi takması zorunluluğu var. Sadece bir veya birkaç kişinin kemeri takması önemli değil. Kaza anında, araçtakiler birbirlerine çarpıyorlar, savruluyorlar. O nedenle, emniyet kemerinin takılmasına çok dikkat edilmeli dedi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından halk otobüsü, servis araçları ve ticari taksi sürücülerine yönelik eğitim semineri düzenledi. Seminere, sürücüler, öğrenciler ve trafik polisleri katıldı. Seminerin açılışında konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, Kayseri2de yapılan trafik denetimleriyle ilgili bilgiler verdi. İbişoğlu, Ülkemiz, geçtiğimiz yıl ve bu güne kadar çok önemli olaylar yaşadı. Trafik denetimlerimizde geçen yıla göre bir azalma oldu. Yaşanan bu olaylardan her meslek grubu, çeşitli şekillerde etkilendi?? diye konuştu. Kayseri ile birlikte büyük şehirlerde uygulamaya konulan whatsapp ihbar hattının Kayseri'de yoğun olarak kullanıldığını vurgulayan Hakan İbişoğlu, ??Kentimizde watsapp ihbar hattı 2015 yılında uygulanmaya başladı. O yıl, 6 bin civarında ihbar yapılmışken, geçtiğimiz yıl bu rakam 15 bine çıktı. Bu ihbarlardan 9 bin civarına para cezası kesildi. Her ihbarın cezaya dönüşmesi mümkün olmayabiliyor. Bizler, kural ihlallerinin fotoğrafla çekilmesini değil, videoya alınmasını istiyoruz. Bu şekilde bize ulaşan görüntüler inceleniyor ve gerekiyorsa, kural ihlali yapan sürücüye ceza kesiliyor. İhbarı yapan kişiye de bilgi veriliyor diye konuştu. Emniyet kemerinin çok önemli olduğunu vurgulayan İbişoğlu, şunları kaydetti: Trafik görevlileri olarak bizler, her yaş grubuna, her fırsatta emniyet kemerinin önemi konusunda bilgiler veriyoruz. Simülasyon aracımızda bunu gösteriyoruz. Emniyet kemerini takmak, sadece sürücü ve yanındaki yolcu için değil, araçta bulunan herkes için zorunludur. Geçtiğimiz gün Muğla?da bir midibüs kazası meydana geldi ve 24 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Otobüslerde de herkesin emniyet kemerini takması zorunlu. Bu konuda araç görevlileri, gerekli uyarıları yapıyorlar. Otobüste bir veya birkaç kişinin kemerini takması yeterli değil, herkesin takması gerekiyor. Çünkü kaza anında insanlar, birbirlerine çarpıyorlar, kafalarını çarpıyorlar, savruluyorlar ya da fırlıyorlar. O nedenle herkesin kemerini takması, çok önemli. Trafik görevlilerinin amacının, sürücülere ceza kesmek ya da devlete gelir sağlamak mantığı olmadığını kaydeden İbişoğlu, ??Bizlerin asıl amacı, trafik kurallarına en üst sevide uyulmasını sağlamaktır. Bu nedenle, sürücüler, bir can taşıdıklarını unutmamalılar. Sürücülerle ilgili en çok şikayet, seyir halinde cep telefonuyla konuşmak oluşturuyor. Sürücü arkadaşlarımız, telefonla konuşmaları gerekiyorsa, kulaklık kullansınlar ve tek kulaklarıyla görüşmelerini yapsınlar. Telefonu kulağa götürerek yapılan görüşmeler, kazalara davetiye çıkarıyor ifadelerini kullandı. Seminerde daha sonra MOBESE kameralarına yansıyan çeşitli kaza görüntüleri, sürücülerle paylaşıldı ve konunun uzmanları tarafından bilgiler verildi.