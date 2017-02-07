Haber: ANKARA () Trafik kazasında hayatını kaybeden 22. Dönem İzmir Milletvekili Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öktem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlık Divani Katip Üyesi AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Levent Gök, Özgür Özel, eski ve yeni milletvekilleri ile TBMM çalışanları katıldı. Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Öktem'in cenazesi, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
(Görüntülü Haber)Trafik kazasında hayatını kaybeden Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Haber: ANKARA () Trafik kazasında hayatını kaybeden 22. Dönem İzmir Milletvekili Enver Öktem için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Öktem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanlık...
07 Şubat 2017 Salı 12:36
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