Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,) KAYSERİ'de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Bazı dikkatsiz otomobil sürücülerinin kaza anları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kırmızı ışıkta geçen bazı araç sürücülerinin de kazaya sebebiyet verdiği görüldü. Dikkatsiz bazı araç sürücülerinin de kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı MOBESE'ye yansıdı.
(Görüntülü Haber) Trafik kazaları MOBESE kameralarında
Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,) KAYSERİ'de meydana gelen bazı trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Bazı dikkatsiz otomobil sürücülerinin kaza anları MOBESE kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kırmızı ışıkta geçen bazı...
01 Mart 2018 Perşembe 10:59
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