(Görüntülü Haber) Trabzon’da ölü yunus karaya vurdu
TRABZON’un Akçaabat ilçesinde ölü yunus balığı sahile vurdu. İlçenin Söğütlü sahilinde gezintiye çıkan bir grup öğrenci, sahile vuran ölü yunus balığını fark edip, belediye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki...
09 Mart 2018 Cuma 15:30
TRABZON’un Akçaabat ilçesinde ölü yunus balığı sahile vurdu. İlçenin Söğütlü sahilinde gezintiye çıkan bir grup öğrenci, sahile vuran ölü yunus balığını fark edip, belediye ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğundaki ölü yunus balığını sahilden kaldırdı. Öğrenciler, ilgilerini çeken yunus balığını cep telefonlarıyla fotoğrafladı.
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