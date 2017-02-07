(Görüntülü Haber) Trabzon OSB’de kar kalktı, zarar ortaya çıktı

TRABZON’da geçen hafta etkili olan kar yağışı ardından hava sıcaklığının artması ve karların erimesi sonrasında, Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bazı fabrikalarda meydana gelen milyonlarca liralık hasar gün yüzüne çıktı. Trabzon’da 31 Ocak akşamı başlayan ve giderek etkisi artıran kar yağışı ardından Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki birçok fabrikanın çatısı, üzerinde biriken kar kitlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yağışın fabrikaların mesai saatleri dışında gerçekleşmesi olası faciayı önledi. Bölgede çatısı çöken 2 fabrika kullanılamaz hale geldi, çok sayıda iş makinesi ve ürün zarar gördü. Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde kar yağışı sonrası tamamen yıkılan temizlik ürünleri ve kâğıt fabrikasının sahibi Şeref Bektaş, 8 dönümlük alanda kurulu fabrikanın kullanılamaz hale geldiğini belirterek, şöyle dedi: "TÜRKİYE'NİN HALİ" "Kar nedeniyle fabrika yerle bir oldu. Yağış sonrası metrekareye yaklaşık 300 kilogramlık kar basıncı oluşmuş. Bu bir afet. Burada mühendislerden de hesap soramıyorum. Bu kadar basınç olunca fabrika bu hale geldi. Hakkımı kimden arayacağımı bilmiyorum. Türkiye’nin hali. İşte mühendislik harikası. Zarar tespitlerimiz sürüyor. Ciddi miktarda malzeme enkaz altında. Zararın 7 milyon liranın üstünde olduğunu düşünüyorum. En güzel tarafı ve tesellimiz can kaybı olmayışı. Birçok arkadaşımız zarar gördü. Yine kar yağışı bekleniyor. Umarız bu tür felaket yaşanmaz." MOBİLYA FABRİKASINDA 20 MİLYONLUK ZARAR Bölgede yaklaşık 1200 kişiye istihdam sağlayan Gündoğdu Mobilya Fabrikası da büyük hasar gördü. Çatısı çöken fabrika kar kütlesiyle kaplandı. 10 dönümlük alana kurulu olan fabrikanın sahibi Aydın Gündoğdu, yaklaşık 20 milyon lira zarara uğradıklarını belirterek şunları söyledi: "30 yıldır burada yaşıyorum ama böylesine şiddetli bir yağış görmedim. Gece güvenlik görevlisine kar yüksekliğini ölçtürdüm, 1 metreyi aşıyordu. Ardından fabrikanın çatısı çöktü. Fabrikayı yaparken küresel ısınmayla ilgili hesaplar yoktu. Bu tür olaylar yaşanmayınca bizler de bu konuya kayıtsız kaldık. En büyük sevincimiz can kaybının olmaması. Çatı çökmesi mesai saati içerisinde olsaydı çok daha tehlikeli olacaktı. İmalatımız biraz aksamaya uğrayacak ama önlemlerimiz aldık. İşçilerimiz asla işsiz kalmayacak."