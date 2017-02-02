TRABZON () Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası kenti kaplayan 'beyaz örtü' havadan görüntülendi.
(Görüntülü Haber) Trabzon'daki 'beyaz örtü' havadan görüntülendi
TRABZON () Trabzon'da etkili olan kar yağışı sonrası kenti kaplayan 'beyaz örtü' havadan görüntülendi.
02 Şubat 2017 Perşembe 18:39
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