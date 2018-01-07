(Görüntülü Haber) Trabzon'da, Şoförler ve Otomobilciler Odasında gergin seçim

Selçuk BAŞAR/TRABZON, () - TRABZON'da Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nda başkanlığa Ömer Hakan Usta seçildi. Gergin geçen seçimde olay byaşanmaması için jandarma yoğun önlem aldı. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu'nda yeniden aday olan mevcut başkan Turan Altuntaş ile adaylar Hüseyin Turgut Aydın ve Ömer Hakan Usta yarıştı. Jandarma robocop timleri ile alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan seçimlerde salona misafirler ve basın mensupları alınmadı. Sözlü tartışmalarla gergin geçen seçimler sırasında bir kişi görevliler tarafından dışarı çıkarıldı. Seçimler sonucunda 763 oy alan Ömer Hakan Usta Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığına seçildi. Turan Altuntaş 452, Hüseyin Turgut Aydın ise 58 oy aldı. Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına seçilen Ömer Hakan Usta, en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek "1997 yılında Şoförler Odasının önünden geçerken 'Burada çalışmak isterim' dedim. Aradan 1 yıl geçti çalışmaya başladım. Şoförlük yaptım sonra memur oldum. Genel Sekreterlikten sonra Allah’ın izniyle başkan oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.