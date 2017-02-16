(Görüntülü Haber) Trabzon'da kar yağışı uçak seferlerini aksattı
TRABZON’da dün gece başlayan ve bugün gün boyu etkili olan kar yağışı, uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. Aralıksız devam eden ve saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle farklı şirketlerin İstanbul, Ankara...
16 Şubat 2017 Perşembe 19:10
TRABZON’da dün gece başlayan ve bugün gün boyu etkili olan kar yağışı, uçak seferlerinin aksamasına neden oldu. Aralıksız devam eden ve saat 18.00'den sonra şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle farklı şirketlerin İstanbul, Ankara ve Antalya’ya yapacağı uçak seferleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya’dan Trabzon’a yapılacak seferler iptal edildi. Kuzey batıdan esen sert rüzgarla birlikte etkili olan kötü hava koşullarının ilerleyen saatlerde etkisinin giderek azalması ve yarın öğle saatlerinde sona ermesinin beklendiği öğrenildi.
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