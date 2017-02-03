Trabzon'da 4 aylık bebeğin organları yaşam umudu oldu-arşiv
(Görüntülü Haber) Trabzon'da 4 aylık bebeğin organları yaşam umudu oldu-arşiv
Trabzon'da 4 aylık bebeğin organları yaşam umudu oldu-arşiv
03 Şubat 2017 Cuma 15:29
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.