(Görüntülü Haber) Torba'da fidanlar toprakla buluştu

Nilüfer DEMİR - Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), ) MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi'nde geçen 28 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alanlara, 8 bin fidan dikildi. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde 28 Temmuz'da çıkan yangında zarar gören 2 hektarlık alanla birlikte 6 hektarlık alana fidan dikimi yapıldı. Etkinliğe, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Bodrum Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, TEMA Vakfı Bodrum gönüllüleri, 8 okuldan öğrenciler katıldı. Önceden hazırlanan alanda öğrenciler, fıstık çamı, servi, harnup, hünnap ve zakkum fidanlarını toprakla buluşturdu. Törene katılan Yılmaz ve Çelik de çocuklarla birlikte fidan dikti. Fidan diken Orman Bölge Müdürü Çelik, yangının söndürülmesinin ardından buranın dikim sezonunda ağaçlandırılacağının sözünü verdiklerini hatırlatarak, "Alan hazırlandı. 8 bin fidan dikim için hazır. Öğrencilerle birlikte dikimini yapıyoruz. Umarım yeni sezonda daha az yangınsız bir sezon geçiririz. Vatandaşlardan da duyarlı olmalarını ve çevreye izmarit atmamalarını istiyorum. Ayrıca vatandaşların en ufak bir dumanda orman ekiplerine bilgi vermelerini istiyoruz" dedi. 2016 yılında Aydın ve Muğla'da 477 hektar alanın zarar gördüğünü, bunun 240 hektarının Muğla genelinde çıkan yangınlarda zarar gören alanlar olduğunu söyledi. Bu alanların hepsinin sezon içinde ağaçlandırılacağını belirtti.