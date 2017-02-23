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(Görüntülü Haber) Toptan ve Haberal'ın öğretmeni toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 91 yaşında vefat eden ve öğrencileri arasında TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, CHP eski milletvekili Mehmet Haberal da olan emekli öğretmen Can Polat Pamay, 32 yıl görev...

Gürkay GÜNDOĞAN- Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta 91 yaşında vefat eden ve öğrencileri arasında TBMM eski Başkanı Köksal Toptan, CHP eski milletvekili Mehmet Haberal da olan emekli öğretmen Can Polat Pamay, 32 yıl görev yaptığı okulda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Hayırseverlerin bağışlarıyla 1938'de Türkiye'nin ilk bağış okulu olarak hizmete giren Mehmet Çelikel Lisesi'nde 1954- 1986 yılları arasında beden eğitimi öğretmenliği ve müdürlük yapan Can Polat Pamay, 4 yıl da kolejde çalıştıktan sonra 1990'da emekliye ayrıldı. Adı, 32 yıl görev yaptığı Mehmet Çelikel Lisesi'ndeki konferans salonuna ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan spor salonuna verilen Pamay, emekli olduktan sonra da sporla ilgilenmeye devam etti. Yetiştirdiği öğrenciler ve yaptığı çalışmalarla 'eğitim dede' olarak bilinen Pamay, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün vefat etti. ÖĞRENCİLER KARANFİL ATTI Pamay için 32 yıl görev yaptığı Mehmet Çelikel Lisesi önünde tören düzenlendi. Pamay'ın biyografisinin okunmasının ardından dua edildi. Eski öğrencilerinin son yolculuğunda yalnız bırakmadığı Pamay için lise öğrencileri de okulun pencerelerinden karanfiller attı. Bazı öğrencilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. CENAZEYE TOPTAN VE HABERAL DA KATILDI Törenin ardından Pamay'ın cenazesi Hz. Ali Acılık Camisi'ne götürüldü. Cenaze namazına Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, eski öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Köksal Toptan, Zonguldak eski Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, Başkent Üniveristesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal da katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Can Polat Pamay'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

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