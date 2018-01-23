(Görüntülü Haber) Toprak dolu poşetleri belediye binasına astılar

TRABZON'da, Kanuni Bulvarı projesi nedeniyle arazilerinin bir kısmının bedelsiz istimlâk edileceğini öne süren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde protesto gösterisi düzenledi. Toprak dolu poşetleri belediye binası kapısına asan protestocular, 'Bizden ancak bu kadar toprak alabilirsiniz' diyerek tepkilerini dile getirdi. Kanuni Bulvarı yol projesi kapsamında arazilerinin bir kısmının bedelsiz istimlâk edileceğini öne süren Gölçayır, Çukurçayır, Düzyurt, Kutlugün ve Akoluk mahallesinde oturanlar, protesto için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup 'Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu bu şehre ihanet etme', '18 imarı uygulanarak komşuyu, komşuya düşman etme' ve 'Yollar kavuşmak içindir, komşuyu komşuya düşman etmek için değil' yazılı dövizler açtı. 'ARAZİLERİMİZ GASBEDİLİYOR' Protesto gösterisine katılanlar adına konuşan Tuna Kurt, projeye karşı olmadıklarını ancak arazilerinin gasbedilmek istendiğini iddia ederek şunları dedi: "Yapılan, imar uygulaması adı altında, atalarımızdan bizlere miras kalan ve bizim de çocuklarımıza miras bırakacağımız topraklarımızın gaspından başka bir şey değildir. Kanuni Bulvarı elbette ki bu şehrin ihtiyacıdır ve yapılmalıdır. Ancak sayın yöneticilerimizin, bu bulvar için yapmış oldukları hesap hatasının maliyetini bu mahallelerde yaşayan insanlara mal etmeye çalışması, en hafif tabirle vicdansızlıktır. Bu hesap hatalarını yapanlar, arazilerimizin yüzde 40 bedelsiz gasp ederek ve insanları doğduğu büyüdüğü topraklardan kovarak veya birbirlerini hiç tanımayan insanları karşılıklı hissedar ederek düzeltilebileceğini ve yaptıkları yanlışlardan bu şekilde sıyrılabileceklerini sanıyorlarsa, büyük ama çok büyük bir yanılgı içinde olduklarını bilmelerini isteriz." 'UYGULAMAYI DERHAL DURDURUN' Mücadelelerinin süreceğini ve bir an önce 18. madde uygulamasının durdurulmasını istediklerini kaydeden Kurt şöyle konuştu: "Biz canımızı ve malımızı bu devlete emanet ettik. Devletimizin bekası için canımızı da malımızı da gözümüzü kırpmadan veririz. Ancak, kendilerine rant kapısı açmak isteyenlerin veya yaptıklarını kabul ettikleri hesap hatalarının maliyetini bizlerden ve çoluk çocuğumuzun rızkından çıkartmak isteyenlerin önlerinde canımız pahasına etten bir duvar olmayı da biliriz. Kalbimizin son atışına kadar da bu mücadelemizi sürdürebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yetkililere sesleniyoruz; Bu 18 uygulamasını derhal durdurun. Bu gaspın yapılmasına hemen engel olun. Adınız gibi emin olun ki 300-500 yıldır bu topraklarda yaşayan insanlar, sizin hesap hatalarınızın ya da rant planlarınızın kurbanı olmayacaktır. Yetimin hakkını, çoluk çocuğumuzun rızkını ne size ne de bir başka rantiyeciye yedirmeyecektir." Konuşmanın ardından toprak dolu poşetleri belediye binası kapısına asan vatandaşlar, 'Bizden ancak bu kadar toprak alabilirsiniz' diyerek tepkilerini dile getirdi. Grup daha sonra dağıldı. 18'İNCİ MADDE NEDİR? 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesi uygulamalarında; iskâna açılacak bir sahada uygulamadan önce mevcut haliyle düzensiz, çarpık, sosyal donatılardan mahrum sahaları, düzenlemeden sonra imara uygun, modern kentin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarına sahip olan yerler haline getirmek ve uygulama bölgesinde daha düzenli konut yapmaya hazır parselleri oluşturmak amaçlanmaktadır.