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(Görüntülü Haber) Toplu taşıma araçlarıyla ay- yıldız koreografisi

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) şoförleri, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla toplu taşıma araçlarıyla ay- yıldız...

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) şoförleri, Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek amacıyla toplu taşıma araçlarıyla ay- yıldız koreografisi oluşturup, Mehmetçik için dua etti.

Kentin farklı güzergâhlarında çalışacak araçlar sefer saatlerine yetişebilmek için her gün şafakla birlikte yola çıkan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne bağlı 100 şoför, toplanma merkezinde bir araya geldi. 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için araçlarıyla ay- yıldız koreografisi yapan şoförler, ardından araçların yanında toplanıp Mehmetçik için hep birlikte Şafak Duası okudu. Oluşturulan koreografi güzel görüntü oluştururken, şoförler, araçlarındaki elektronik tabelalara da harekata ve askerlere destek mesajları yazıyor.

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