(Görüntülü Haber) Toplu taşıma araçlarında denetim

Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), () ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde polis tarafından toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde hayata geçirdiği toplu taşıma araçlarında sivil denetim uygulaması kapsamında Kemer'de uygulama yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinden itibaren 5 toplu taşıma aracında denetim yaptı. Son olarak Tekirova-Kemer hattında çalışan 07 K 3640 plakalı minibüs trafik ekipleri tarafından durduruldu. Şoför Rasim Ünal'a trafik kurallarına uyması dolayısıyla ekipler tarafından teşekkür edildi. Sivil denetim ekibinde görevli polis memuru da araçta telefon kullanımı, fazla yolcu ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Bu hafta başlatılan sivil denetleme uygulamasında şu anda kadar kırmızı ışık ihlali, fazla yolcu ve araçta sürücünün telefonla görüşmesi nedeniyle 396 lira cezai işlem uygulandı. Kurallara uyan sürücüler ise çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.