(Görüntülü Haber) Topçu birliği, Hatay'a Türk bayrakları ve tekbirlerle uğurlandı

ERZURUM'da, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na bağlı 109'uncu Topçu Alayı'ndaki askerler, Türk bayrakları ve tekbirlerle Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurlandı. Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alayı bahçesinde askerler, silah arkadaşlarını, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurladı. Kar yağışı altındaki coşkulu uğurlama töreninde, topçu birliği tekbirlerle ve Türk bayraklarıyla gönderildi. Askerler uğurlama törenini cep telefonları ile kaydetti. Topçu birliklerinin Hatay sınırında konuşlandırıldıktan sonra Afrin'e sevk edileceği öğrenildi.