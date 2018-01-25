(Görüntülü Haber) Topçu birliği, Hatay'a Türk bayrakları ve tekbirlerle uğurlandı
ERZURUM'da, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na bağlı 109'uncu Topçu Alayı'ndaki askerler, Türk bayrakları ve tekbirlerle Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurlandı. Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alayı bahçesinde askerler, silah arkadaşlarını,...
25 Ocak 2018 Perşembe 16:27
ERZURUM'da, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'na bağlı 109'uncu Topçu Alayı'ndaki askerler, Türk bayrakları ve tekbirlerle Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurlandı. Erzurum'daki 109'uncu Topçu Alayı bahçesinde askerler, silah arkadaşlarını, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekâtı için Hatay'a uğurladı. Kar yağışı altındaki coşkulu uğurlama töreninde, topçu birliği tekbirlerle ve Türk bayraklarıyla gönderildi. Askerler uğurlama törenini cep telefonları ile kaydetti. Topçu birliklerinin Hatay sınırında konuşlandırıldıktan sonra Afrin'e sevk edileceği öğrenildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.